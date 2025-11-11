ブルボンは、「ルマンドココアドリンク缶１８０」をリニューアルして2026年3月24日(火)に全国発売します！ ブルボン「ルマンドココアドリンク缶１８０」 発売日：2026年3月24日(火) 全国発売(予定)販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など内容量：180g価格：オープンプライス賞味期限：13カ月 2025年3月に発売した“ルマンドココアドリンク”が、リニューアルして登場！気温が高くなる