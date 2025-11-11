総合株価指数（KOSPI）が4200を突破した後も上昇を続けて韓国株式市場が活況を呈する中で、サムスン・SK・現代（ヒョンデ）自動車・LG・HD現代（ヒョンデ）など5大グループの時価総額が市場全体の半分を超え、大型株中心の偏向傾向がさらに強まっている。11日、韓国の企業データ分析会社リーダーズインデックスの分析によると、公示対象企業集団（大企業集団）に属する上場企業368社の時価総額は、今年1月2日の1661兆7387億ウォン