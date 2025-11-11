如月あいさんの漫画「絵画商法に騙され洗脳された話」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むショッピングモールで絵画展を見ていた21歳の女性。そこでスタッフから1時間以上購入を勧められたあげくに…という内容で、読者からは「私も似た経験が…」「ハラハラしました！」「恐ろしい〜」などの声が上がっています。「同じ失敗をしてほしくない」漫画に込めた作者の注意喚起如月