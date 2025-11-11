東京国立博物館は、2025年11月10日(月)に「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」を発表しました。誰もが快適に利用できる開かれた博物館を目指し、本館の前庭にある大きな池を、憩いの芝生エリアに生まれ変わらせるプロジェクトです。 東京国立博物館「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」 完成予定：2027年3月場所：東京国立博物館 本館前庭寄附受付：2025年11月10日(月)より「東博ドネーションサイト」にて開始2025年11月10日に開