女優の橋本環奈（26）が11日に都内で「表参道ヒルズ クリスマスツリー 2025 点灯式」に出席。美の秘けつを明かした。クリームカラーのきらびやかなドレス姿で登場。橋本にとって初のクリスマス点灯式となった。イルミネーションのように美しく輝く橋本の美貌の秘けつは「何事も楽しむこと」。「よく笑って、会いたい人には会って、忙しくても家に一人で過ごすことない感じ」だという。限りある時間のなかで「できるだけやり