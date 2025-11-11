球場に掲げられている日本野球機構（NPB）の旗日本野球機構（NPB）は11日、出場選手登録人数と外国人選手登録枠、ベンチ入り人数の拡大を来季も継続すると発表した。登録人数は31、外国人選手枠が5（ベンチ入りは4人まで）、ベンチ入りが26人で新型コロナウイルス感染対策として2020年から実施し、そのまま定着した。今オフの現役ドラフトは12月9日に開催することも発表。これまで通り非公開で行われる。