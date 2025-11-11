昨年7月のオールスター第1戦で、2ランを放ち岡本和（左）とタッチを交わす全セ・村上＝エスコンフィールド【ラスベガス（米ネバダ州）共同】米大リーグの球団幹部らが集まるゼネラルマネジャー（GM）会議は11日からネバダ州ラスベガスで開幕する。オフの移籍交渉の始まりで、プロ野球からメジャーに挑戦するヤクルトの村上宗隆、巨人の岡本和真、西武の今井達也、高橋光成らが話題に上りそうだ。日本人大リーガーではカブスか