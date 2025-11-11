「ピッ」。ヒヨコのお尻をカメラにかざすと、わずか０・５秒でモニターに色が表示される。緑ならオス、赤ならメス。ヒヨコの雌雄を人工知能（ＡＩ）を活用して判別するシステムを、昨秋設立のスタートアップ「日本ルースト」（高松市）が開発した。これまでは、専門技術を持つ鑑別師がヒヨコの肛門内側にある生殖突起の有無を見て判別してきたが、この役目をカメラとＡＩが担う。近年、鑑別師の減少が続いているだけに、国内養