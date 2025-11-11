政治団体「NHK党」の立花孝志党首が逮捕されたことを受け、自民党は「NHK党」の斉藤健一郎議員と結成していた参議院での統一会派を解消した。【映像】自民・石井幹事長「いかがなものか」（会見の様子）自民党の石井準一参院幹事長は11日の会見で、「NHK党の立花党首の逮捕を受け、昨日の午前中に斉藤議員から連絡があった。今後の自分の政治活動の身の振り方について相談したいということだった。『きょう1日あなたの活動をう