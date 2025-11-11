アメリカのトランプ大統領は、政府機関の閉鎖を受けて多数の欠勤者が出て問題となっている航空管制官に対し、直ちに職場復帰しなければ減給すると警告しました。【映像】トランプ氏 航空管制官に｢職場に復帰しろ｣ アメリカでは、政府の予算切れに伴い無給での勤務を強いられている航空管制官の欠勤が増え、航空便が減便されるなど混乱が続いています。トランプ大統領は10日、SNSに「すべての航空管制官は今すぐ職場に復帰し