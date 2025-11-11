アシアナ航空は、ソウル・仁川国際空港の第2ターミナルへの移転に伴い、最低乗り継ぎ時間を変更する。2026年1月14日以降、仁川国際空港内、もしくは仁川国際空港と金浦国際空港間の乗り継ぎでの最低乗り継ぎ時間を変更する。仁川国際空港内での乗り継ぎでは、アシアナ航空同士が60分（現行50分）、アシアナ航空と第1ターミナル発着の航空会社間が1時間半（同1時間10分）、アシアナ航空と第2ターミナル発着の航空会社間が1時間10分