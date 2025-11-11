JR東日本は、モバイルSuicaにコード決済サービスを搭載し、2026年秋にサービスを開始する。現在のSFをは別に、サーバーで残高を把握する決済システムを構築し、現在の上限である2万円を超える買い物にも利用できるコード決済サービスを搭載する。最大30万円までチャージが可能となる。バリューの送る・受け取る機能のほか、ビューカードの紐づけによってクレジットカードの利用限度額を事前にチャージすることなくコード決済による