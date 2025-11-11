『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）の盗撮された画像や映像が、インターネット上に掲載されていることを受け、作品公式は11日に被害報告とともに警告した。【画像】悪そうな顔！新キャラの禪院直哉『呪術廻戦』死滅回游の場面カット今回の上映作品は、テレビ放映中に話題となった呪術史上最大の激闘を描いた「渋谷事変」を特別編集版として初上映し、加えて、待望のアニメ第