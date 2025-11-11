警察庁による「ストーカー行為等の規制等に関する法」の改正案が閣議決定された。 警察庁の資料 警察庁の資料によれば、紛失防止タグを用いて、他人の居場所を探ろうとするストーカーに関する相談件数が増えてきている。2021年（令和3年）の3件に対し、2022年（令和4年）は113件、2023年（令和5年）は196件、2024年（令和6年）は370件に及ぶ。 現行のストーカー規制法では、