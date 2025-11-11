【モデルプレス＝2025/11/11】三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が11日、都内で行われたスキンケアブランド「DISM」の新CM発表会に出席。スキンケアのこだわりを明かした。【写真】三代目JSB岩田剛典、変装なしで渋谷センター街降臨◆岩田剛典、20代に紫外線を浴びた影響男性向けのスキンケアブランドのアンバサダーに就任した岩田は「光栄だなって思っております。表舞台に立つ立場としてスキンケアは気をつけていますが、まさか