Ì¾ÇÐÍ¥¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬Â¾³¦¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£±ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£µýÇ¯£¹£²¡££±£¹£·£µÇ¯¡¢ºÊ¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤È¼«Âð·Î¸Å¾ì¤ÇÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤ò»Ï¤á¡¢Ìò½ê¹­»Ê¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡¢¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¢ÂìÆ£¸­°ì¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤Ï¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¡Ö²áµî¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¸æ½ê¤¹¤®¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¯¤é¤¤¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÂç»Å»ö¤Ï¡¢Ç½ÅÐ±é·àÆ²¡£ºòÇ¯¸µÆü¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÉü¶½¤Ë¡¢Âç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ