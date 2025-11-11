【モデルプレス＝2025/11/11】ポケモン初の常設施設『ポケパーク カントー』が、2026年2月5日にグランドオープン決定。あわせて、館内をイメージしたオフィシャルトレーラーも公開された。【写真】ピカチュウがたくさん「ポケパーク」館内イメージトレーラー◆「ポケパーク カントー」2026年2月5日オープン本施設は、関東の多摩丘陵に位置するよみうりランド内において、既存施設の大規模改修に加えて未利用エリアを新たに整備した