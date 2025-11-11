老老介護の末、102歳の母親を殺害した罪に問われた71歳の女に対し、検察側は懲役8年を求刑しました。小峰陽子被告は、去年7月、東京・国立市の自宅で、同居する102歳の母親・フクさんの首をひもで締めつけるなどし殺害した罪に問われています。11日に東京地裁立川支部で行われた裁判で、検察側は「介護の負担が大きくなって間もなく母親を殺害しており、介護疲れの事案とは一線を画する」と指摘し、「一時的な心労などによる衝動的