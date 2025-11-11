最近、活動休止を宣言したボーイズグループTHE BOYZのメンバー、ケビンが近況を伝えた。【写真】THE BOYZメンバー、「ポッキーの日」に避妊具？去る11月10日、ケビンは自身のインスタグラムを更新。黒い背景に白い文字の文章を投稿し、「応援してくださるすべての方々に突然心配をおかけし、申し訳ない」と伝えた。続けて、「しばらくゆっくり休んで戻ってくる。一生懸命頑張るメンバーたちを応援いただくようにお願いする」とグル