ようやく付き合うことができた彼女に対して、まずはどんなことをしたら喜んでもらえるのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性183名に聞いたアンケートを参考に「女の子が『付き合ったばかりの彼氏』にしてほしいと思っていること」をご紹介します。【１】告白のときだけでなく、普段から目を見て「好きだよ」と言ってほしい「付き合うと照れて言ってくれなくなるから」（20代女性）というように、多くの女の子は、彼