巨人は１１日、ＧタウンとＧ球場室内での若手主体の秋季キャンプ最終クール初日を迎えた。キャンプで毎日行っている午前のシートノック。この日は育成ドラフト５位指名を受けて練習参加しているオイシックス・知念大成外野手は左翼に入った。今季、外野を固定できなかった巨人。来季の布陣はほぼ白紙の状態で、キャンプに参加している若手の他に丸、残留要請中のキャベッジ、ドラフト４位の中大・皆川、岡田らの競争になる。