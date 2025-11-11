俳優の仲代達矢さんが８日に肺炎で亡くなっていたことが分かった。所属事務所関係者が明かした。仲代さんは１〜２週間前にけがをして治療中に肺炎を併発。都内の病院で娘（養女・仲代奈緒）にみとられて亡くなったという。最後の仕事は５月の能登公演だった。葬儀通夜は近親者のみで、お別れ会は予定していない。