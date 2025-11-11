サッカーＪ１横浜ＦＭは１１日、ＦＷ宮市亮が１０月１４日の練習中に脳しんとうを受傷したことを発表した。宮市は９月１３日の川崎戦でもロングボールに助走を付けて競り合った際に背中から体を強く打ち付けて脳しんとうを受傷し、公式戦復帰まで約２週間を要していたため、クラブは「今シーズン複数回の受傷のため、今回も専門医を受診し慎重に復帰に向けたプログラムを実施しております」と説明した。脳しんとうと診断され