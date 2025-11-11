ソフトバンクは11日、栗原陵矢内野手（29）が尼崎市内の病院で「右第5腰椎仙椎椎間板ヘルニア」にともなう「経椎弓間的全内視鏡下椎間板摘出術」を受けて無事終了したと発表した。競技復帰に2〜3カ月を要する見込み。