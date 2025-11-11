自民党は11日、外国人政策本部の初会合を開いた。本部長を務める新藤元総務相は会合の冒頭、グローバル化が加速する一方で日本人は少子化の傾向が強まっていることから、「今後日本における人口構成の中に外国人比率はどんどん高まってくる」と指摘した。そして、難民申請制度の悪用や社会保障制度の不透明な利用といった事例を念頭に、「一部外国人による迷惑行為や凶悪犯罪が頻発し、国民の不安や不満は怒りにまでになっている」