11日午前、東京・板橋区の路上で対向車をよけようとしたタクシーが電柱に突っ込む事故があり、乗客の男性が意識不明の重体となっています。警視庁によりますと、11日午前10時前板橋区大谷口北町の路上で「タクシー2台の事故で、1台が電柱にぶつかった」と110番通報がありました。タクシーが対向車線を走る別のタクシーをよけようとして近くの電柱に突っ込む事故があり、タクシーに乗車していた70代から80代くらいの男性が意識不明