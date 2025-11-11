みなさんにとって、「キッチン」はどんな場所でしょうか。キッチンは日々食事を準備する場所であり、収納方法や使い方にそれぞれのこだわりがあります。そのため、人に勝手に踏み入ってほしくない空間だと感じるママもいるでしょう。ママスタコミュニティにも、あるママからこんな質問が寄せられていました。紹介します。『実母や義母に、自分の家のキッチンに入られるのは平気？茶碗を洗われたらどう思う？私は両方ムリ。排水