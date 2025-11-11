ソフトバンクの中村晃外野手（36）が11日、腰椎椎間板ヘルニアの手術後初めてみずほペイペイドームを訪れ、母校・帝京高が来春の選抜甲子園大会出場を確実にした活躍を心から喜んだ。毎年、夏の予選をライブ配信で視聴するなど母校を気に懸けてきた中村は、今月9日に行われた関東第一高との秋季東京都大会決勝もライブ視聴したようで「一気に8点取ったりして強かったですね」と3回に一挙8点を奪って優勝を果たした母校の集中打