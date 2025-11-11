〜 2025年10月「ゼロゼロ融資」利用後の倒産状況 〜2025年10月のゼロゼロ融資（実質無利子・無担保融資）を利用した企業の倒産は、38件（前年同月比5.0％減）で、2カ月ぶりに前年同月を下回った。コロナ借換保証の受付終了から1年が経過した。返済が本格化するなか、9月はことし最多の44件発生し、増勢の兆しもうかがえたが、10月は再び30件台にとどまった。物価高や人件費の上昇などが企業収益を圧迫し、資金繰りに余裕を欠