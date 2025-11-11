〜 2025年10月「負債1,000万円未満」倒産状況 〜2025年10月の負債1,000万円未満の倒産は、件数が51件（前年同月比6.2％増）で、 2カ月連続で前年同月を上回った。今年7月以来、3カ月ぶりに50件台に乗せ、勢いを増しつつある。2025年1-10月累計は441件（前年同期比4.7％減）で、月平均44.1件で推移している。2025年10月の負債1,000万円未満の倒産は、産業別では10産業のうち、増加が農・林・漁・鉱業、製造業、運輸業、情報通