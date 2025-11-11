今年8月に新潟県長岡市で行われた長岡まつり大花火大会の観覧チケットを不正に転売した疑いで、長岡市に住む農家の男が逮捕されました。チケット不正転売禁止法違反の逮捕は県内初で、男は正規の約5倍の価格で観覧チケットを転売していたということです。 チケット不正転売禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、長岡市百束町に住む農家の男（47）です。男は今年7月下旬、2回にわたり県外在住の50代男性と20代女性に対し、興行主の同