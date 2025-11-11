俳優の橋本環奈が11日、東京・表参道ヒルズで行われた『クリスマスツリー 2025 点灯式』に参加した。【動画】橋本環奈、ヴァレンティノドレスで華やかに登場！橋本は華やかな衣装で登場。輝きを保つためにしていることを問われると「何事も楽しむこと」とした。よく表参道ヒルズを訪れるそうで「バレないです。割と身長が低いので下を向いていれば、みんなの視線に入らないので」と話していた。ツリーは12月25日まで。