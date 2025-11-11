中日・柳裕也投手（31）が11日、今季取得した国内フリーエージェント（FA）権を行使せず、残留することを表明した。「毎日悩んで、考えて、変わったりもしましたけど、球団には最初から“必要だ”と言っていただいて、近年、成績を残せていない中で、その言葉は凄くうれしかったです」球団とは複数回に渡って話し合い、複数年契約を提示されるなど慰留を受けた。評価に加えて熱意も感じ、残留を決めた。今季は右肩痛で長期