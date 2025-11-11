内閣府が１１日発表した１０月の景気ウォッチャー調査によると、小売店主らに聞いた「街角景気」を３か月前と比べた現状判断指数（ＤＩ、季節調整値）は４９・１で、前月より２・０ポイント上昇した。上昇は６か月連続。