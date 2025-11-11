タレントの加護亜依（37歳）が、11月10日に放送されたトーク番組「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）に出演。未成年喫煙で解雇されてしまったが、タバコを吸っている写真も、持っている写真すらも掲載されていないと語った。加護亜依が番組のゲストとして登場し、未成年喫煙で謹慎した当時を振り返る。未成年喫煙で当時の所属事務所を解雇されてしまったが、当時の週刊誌の写真は「よく見るとタバコ持ってないんですよ。