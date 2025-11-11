東京のラッパーIOが自身のYouTubeチャンネルにて、7月16日に開催された日本武道館公演「JUST SHOW」より「Spotlight」のライブ映像を公開した。11月16日には早くも次なる単独公演「JUST SHOW RELOADED」が横浜アリーナにて控えており、チケットは現在キャンセル分・カメラ席解放による追加販売分のみ販売中となる。また、本公演はABEMAでの独占生配信が決定している。＜ライブ情報＞「JUST SHOW RELOADED」2025年11月16日（日）横