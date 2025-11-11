今回は、旬の白菜を使ったおかずレシピをご紹介します。淡泊な味の白菜が、めんつゆ＆バターの味つけでコクうま白菜に早変わり！ ▼ 家にある材料で手軽に作れる 用意するのは、白菜、玉ねぎ、ベーコンと調味料だけ。白菜などをバターで炒めて、めんつゆを加えて煮ればできあがり。味がしみたとろとろ＆くたくた白菜をたっぷり食べられます。 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）