１１日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比５３．０９ポイント（０．２０％）安の２６５９５．９７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３０．６７ポイント（０．３２％）安の９４１２．５７ポイントと反落した。売買代金は１１８３億１２６０万香港ドルとなっている（１０日前場は１１４０億７９４０万香港ドル）。様子見ムードが漂う流れ。中国では今週１