きのう夜、茨城県神栖市の鉄くずの再処理工場から火が出て、およそ20時間経った今も消火活動が続いています。けが人はいないもようです。【写真を見る】JFE条鋼の工場で鉄くずから出火20時間経った今も燃え続けるけが人なし茨城・神栖市記者「工場から白い煙が上がっております」燃えているのは、茨城県神栖市のJFE条鋼鹿島製造所の鉄くずの再処理施設で、きのう午後8時10分ごろ、1階のスクラップヤードの鉄くずから火が出た