東京都内のマッサージ店でタイ国籍の12歳の少女が違法に働かされていた事件で、少女の祖母がタイで取材に応じました。少女は祖母に「家に帰りたい。タイで勉強したい」と話していたということです。【写真を見る】少女の祖父母と親族「本当に悲しい、ご飯も喉を通らない」 少女の祖母が心境吐露少女の祖母「ニュースを見てうちの子のことだとわかりました。本当に悲しいです。気を失いそうで、ご飯も喉を通りません」タイ国籍