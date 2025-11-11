UCC上島珈琲では、「コーヒー福袋2026」の予約受付を、2025年11月10日からUCC公式オンラインストア限定で開始しました。コーヒーにブランケットやマグなどアイテム入りのセットも用意毎年完売後に再販の問い合わせが相次ぐという大人気のコーヒー福袋が今年も登場。独自技術「フレッシュキューブ」で1杯分ずつ真空パックしたワンドリップコーヒー「CAFE@HOME」や、主力のカフェ業態「上島珈琲店」の店頭販売アイテムなどのラインア