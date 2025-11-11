セブン‐イレブンでは2025年11月11日から24日までの期間、対象商品を買うと先着で「ゴンチャミニチュアキーホルダー」もらえるキャンペーンを実施しています。あのドリンクがミニチュアに...！期間中、対象の飲料を一度に3本購入し、レジで引き換えカード1枚を渡すと、「ゴンチャミニチュアキーホルダー（ゴンチャムアクリルチャーム付き）」がもらえます。対象商品は、「ゴンチャ黒糖烏龍ミルクティー」と「ゴンチャ阿里山烏龍マ