あさこ＆佳代子のオトナ女子旅in草津寒くなってきたこの時期にピッタリ！人気温泉地ランキング不動の22年連続1位の草津を堪能★出演いとうあさこ大久保佳代子(オアシズ)★道の駅 草津運動茶屋公園・草津温泉餃子（16個入り）2050円・かりんとう饅頭（8個入り）1404円・手づくり生いもこんにゃく（梅味）381円・100日舞茸 本釜めし 1566円・松茸 本釜めし 1555円・牡蠣 本釜めし 1490円★道の駅に併設された食事処「しゃくなげ」・