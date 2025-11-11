ユタ・ジャズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2025年11月11日（火）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 113 - 120 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのユタ・ジャズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし30-26で終了する。第2クォータ&