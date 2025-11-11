エムティーアイ [東証Ｐ] が11月11日後場(14:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比7.1％増の30.2億円になり、26年9月期は31億～35億円となり中央値での前期比は9.0％増となる見通しとなった。5期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を18円→19円(前の期は17円)に増額し、今期も前期比1円増の20円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利