中国・江西省で風力発電機のブレードが砕ける事故があり、近隣住民から環境被害への懸念の声が上がっている。中国メディアの大風新聞が10日に報じた。記事によると、事故があったのは同省北部の鄱陽湖サービスエリア（SA）付近にある大型の風力発電機。現場で撮影された映像には、回転するタービンのブレード1枚がばらばらと砕け落ちる様子が映っている。その後、別のブレード1枚も断裂したという。ブレードの長さは数十メー