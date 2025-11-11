きょう未明、宮城県大崎市の交差点で、乗用車とタンクローリーが衝突し、乗用車の16歳の女性が意識不明の重体となっています。【写真を見る】乗用車とタンクローリーが衝突乗用車に乗っていた15歳から19歳の男女5人病院搬送 うち1人が意識不明の重体宮城・大崎市きょう午前4時40分ごろ、宮城県大崎市の交差点で、直進していた乗用車が右から来たタンクローリーと衝突しました。この事故で、乗用車に乗っていた15歳から19