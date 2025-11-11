阪神電鉄は26年5月31日に開催する「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」で初となる出演校の一部募集を行うと11日、発表した。「甲子園ブラスバンドフェスティバル」の募集は25年12月15日まで、全日本吹奏楽連盟に属していることなどが出演条件となる。