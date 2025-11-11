きのう、東京・杉並区の警察署の前で、運転手が離れた隙にタクシーを盗んだとして、乗客の男が逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、逮捕されたのは都内に住む職業不詳の40代の男で、きのう午後11時半ごろ、警視庁杉並警察署の前でタクシーを盗んだ疑いがもたれています。男は、タクシーを利用した際に「金を払わない」などと言いトラブルになり、運転手が杉並署の前に停車して車を離れた隙に運転席に移動し、タ