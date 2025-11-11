環境省は今月中にクマによる被害が多く発生している地域を中心に専門家を派遣し、「クマを出没させない」対策の指導を行うと明らかにしました。クマによる深刻な被害が相次ぐなか、石原環境大臣はきょうの会見で、要望があった自治体にクマの対策に詳しい大学教員などの専門家を派遣すると明らかにしました。専門家が自治体や住民に対して、クマを引き寄せる生ごみなどの管理方法や、クマが生息する地域との間に電気柵を設置する方